Il y a quelques jours, Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, expliquait que le terrorisme islamiste en Afrique était le résultat de l’intervention française en Libye pour faire tomber le régime Kadhafi.

Elle remet une couche vendredi en accusant les puissances coloniales européennes et les États-Unis d’avoir profité de l’esclavage pour consolider leur prospérité économique.

‘Nous sommes convaincus que la politique inhumaine des puissances coloniales, qui a permis de vendre les descendants africains comme des marchandises et les exploiter sans pitié, a précisément jeté les bases de la discrimination raciale, de l'intolérance ethnique et religieuse, des discours de haine et de la xénophobie qui existent aujourd'hui dans l'Union européenne et aux États-Unis’, écrit-elle.

Ces remarques s’inscrivent évidemment dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et des actions de propagande menée par Moscou sur le continent africain.

Guerre des mots dans les médias et bombardements en Ukraine.