Guinée-Bissau. Embaló en quête d’un second mandat

Les électeurs de Guinée-Bissau se sont rendus aux urnes dimanche pour des élections présidentielle et législatives décisives. Le président sortant, Umaro Sissoco Embaló, espère devenir le premier dirigeant depuis 30 ans à obtenir un second mandat dans ce pays marqué par une longue histoire de coups d’État.

Face à lui, 11 candidats, dont le principal rival, Fernando Dias, soutenu par l’ancien parti historique PAIGC, empêché de présenter son propre candidat en raison d’un dépôt de dossier tardif selon les autorités. Les analystes prévoient un duel serré, avec un second tour possible si aucun candidat ne dépasse les 50 % des voix.

Vêtu de son traditionnel keffieh rouge, Embaló a voté à Gabu et assuré sa confiance dans la victoire, appelant les citoyens à voter pour « la stabilité et le progrès ».

Depuis 1974, la Guinée-Bissau a connu au moins neuf coups d’État. Embaló affirme avoir survécu à trois nouvelles tentatives depuis 2020, des accusations que l’opposition renvoie en affirmant qu’il « fabrique » des crises pour renforcer son pouvoir. Certains estiment d’ailleurs que son mandat a expiré en février.

Dias l’accuse aussi d’avoir laissé prospérer le trafic de cocaïne, dont la Guinée-Bissau est un point de transit majeur vers l’Europe. Un récent rapport de GI-TOC évoque même un trafic « plus rentable que jamais ». Embaló dément toute implication de son gouvernement.

Dans un pays où près de la moitié des deux millions d’habitants sont inscrits sur les listes électorales, les votes se sont déroulés sans incident majeur. Mais le climat reste tendu et les conditions de campagne jugées « inéquitables » par plusieurs observateurs.