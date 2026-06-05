Guinée : large victoire de Doumbouya aux législatives

Les partis soutenant le président guinéen Mamady Doumbouya ont remporté une large majorité lors des élections législatives, selon les résultats provisoires annoncés vendredi par l'autorité électorale.

La coalition pro-Doumbouya GMD (Génération pour la modernité et le développement) et ses alliés ont décroché au moins 100 des 147 sièges de l'Assemblée nationale, consolidant ainsi la mainmise de l'ancien chef des forces spéciales sur le pays.

Cette victoire renforce encore la position de Doumbouya, qui avait saisi le pouvoir par coup d'État en 2021 avant de remporter la présidentielle de décembre dernier, un résultat contesté par l'opposition. Le taux de participation s'est établi à 52,87%.

Le scrutin s'est tenu sans les principaux partis d'opposition, dissous par décret gouvernemental pour non-respect d'obligations légales. Les formations de l'ex-président Alpha Condé et des leaders d'opposition Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré ont ainsi été écartées du processus électoral. Diallo, en exil, avait appelé en mars à une « résistance directe » contre le régime.

Les résultats définitifs seront proclamés à l'issue du délai de contestation de huit jours accordé aux partis.