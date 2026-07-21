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ONU : le Sénégal soutient la candidature de Macky Sall

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a apporté son soutien à la candidature de l'ancien président Macky Sall pour devenir le prochain secrétaire général des Nations unies, a annoncé lundi le ministère des Affaires étrangères, offrant à son prédécesseur un appui crucial de son propre pays, malgré de profondes divisions politiques entre les deux hommes.

Macky Sall © republicoftogo.com

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a apporté son soutien à la candidature de l'ancien président Macky Sall pour devenir le prochain secrétaire général des Nations unies, a annoncé lundi le ministère des Affaires étrangères, offrant à son prédécesseur un appui crucial de son propre pays, malgré de profondes divisions politiques entre les deux hommes.

Selon le communiqué du ministère, Bassirou Diomaye Faye a pris cette décision à l'issue d'une rencontre avec Macky Sall vendredi.

L'ancien chef d'État, qui a dirigé le Sénégal de 2012 à 2024, figure parmi les cinq candidats en lice pour succéder à Antonio Guterres, dont le mandat s'achève le 31 décembre. Faye a instruit son gouvernement de « se mobiliser pleinement » en faveur de Macky Sall, précisant que sa candidature « est désormais celle du Sénégal, au service de l'Afrique », selon le communiqué.

Ce soutien constitue un geste politique significatif de la part de Bassirou Diomaye Faye, dont l'administration a pourtant régulièrement critiqué le bilan de son prédécesseur. La tentative de Macky Sall de reporter l'élection présidentielle de 2024 avait déclenché des manifestations meurtrières, avant d'être invalidée par le Conseil constitutionnel.

Faye avait remporté cette élection et succédé à Macky Sall en avril 2024, mais les relations entre les deux hommes sont restées tendues depuis. Le gouvernement de Faye a accusé l'administration de son prédécesseur de mauvaise gestion financière et de répression politique, des accusations que Macky Sall dément.

C'est le Burundi, qui assure actuellement la présidence tournante de l'Union africaine, qui a proposé la candidature de Macky Sall pour le poste onusien. Jusqu'à lundi, le Sénégal s'était jusque-là abstenu de soutenir publiquement cette candidature.

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