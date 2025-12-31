Guinée : victoire de Mamady Doumbouya

Rubriques

Le chef de la junte guinéenne, Mamady Doumbouya, a été élu président avec 86,72 % des voix lors du scrutin du 28 décembre, selon des résultats provisoires annoncés mercredi Cette victoire lui assure un mandat de sept ans sans second tour.

Le dirigeant guinéen Mamadi Doumbouya avec son épouse, Lauriane Darboux Doumbouya © Reuters/Souleymane Camara/Mena Today

Ancien commandant des forces spéciales, Doumbouya avait pris le pouvoir en 2021 après avoir renversé le président Alpha Condé. Initialement, la charte de transition interdisait aux membres de la junte de se présenter, mais cette clause a été supprimée par une nouvelle Constitution adoptée par référendum en septembre.

La Cour suprême dispose de huit jours pour valider les résultats. Le scrutin s’est tenu dans un contexte politique restreint, plusieurs figures de l’opposition étant en exil. Des candidats et organisations de la société civile dénoncent des fraudes et des entraves à la liberté politique, des accusations rejetées par les autorités.

Riche en bauxite et en fer, notamment avec le gisement de Simandou, la Guinée reste au cœur d’enjeux économiques majeurs, que Doumbouya met en avant pour justifier son action.

De Conakry à Bangui, des scrutins peu disputés

La Guinée et la République centrafricaine organisent dimanche des élections présidentielles décisives, dans des contextes politiques marqués par la concentration du pouvoir, des réformes constitutionnelles controversées et de fortes attentes autour de la stabilité et des ressources naturelles.

Nigeria : frappe aérienne américaine contre l'Etat islamique

Selon Mena Today, les États-Unis ont mené une frappe aérienne contre des combattants de l’organisation État islamique dans le nord-ouest du Nigeria, à la demande des autorités nigérianes. L’opération a eu lieu dans l’État de Sokoto, en coordination avec l’armée nigériane.

