L’AES dénonce une intrusion d’un avion nigérian

Mali, Burkina Faso et Niger — ont accusé lundi le Nigeria d’avoir violé leur espace aérien, après l’atterrissage d’un avion militaire nigérian au Burkina Faso sans autorisation préalable, révèle Mena Today.

Selon le communiqué de l’AES, un C-130 de l’armée nigériane, transportant deux membres d’équipage et neuf militaires, aurait survolé le territoire burkinabè avant de se poser en urgence à Bobo-Dioulasso. L’appareil faisait face à une panne en vol.

Cette plainte intervient alors que le Nigeria a récemment déployé avions et troupes pour soutenir le gouvernement béninois après la tentative de coup d’État de dimanche, alimentant un climat déjà tendu entre Abuja et l’AES.

L’AES affirme avoir placé ses défenses aériennes en état d’alerte maximale, avec consigne explicite de « neutraliser tout appareil violant l’espace aérien des États membres ».

L’alliance sahélienne, née après les coups d’État au Mali, au Burkina et au Niger, s’est détachée de la CEDEAO pour dénoncer, selon elle, l’ingérence extérieure et les sanctions régionales jugées injustes. Face à elle, le Nigeria, pilier militaire et politique de la CEDEAO, voit d’un très mauvais œil l’émergence de gouvernements militaires hostiles à son influence.

Abuja n’a pour l’heure pas réagi à ces accusations, mais cet épisode souligne la fragilité sécuritaire croissante en Afrique de l’Ouest, où se mêlent tensions diplomatiques, luttes d’influence et crise politique persistante.