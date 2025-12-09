Rubriques

Tendances:
Région & Afrique

L’AES dénonce une intrusion d’un avion nigérian

Mali, Burkina Faso et Niger — ont accusé lundi le Nigeria d’avoir violé leur espace aérien, après l’atterrissage d’un avion militaire nigérian au Burkina Faso sans autorisation préalable, révèle Mena Today.

Abuja n’a pour l’heure pas réagi à ces accusations

Mali, Burkina Faso et Niger — ont accusé lundi le Nigeria d’avoir violé leur espace aérien, après l’atterrissage d’un avion militaire nigérian au Burkina Faso sans autorisation préalable, révèle Mena Today.

Selon le communiqué de l’AES, un C-130 de l’armée nigériane, transportant deux membres d’équipage et neuf militaires, aurait survolé le territoire burkinabè avant de se poser en urgence à Bobo-Dioulasso. L’appareil faisait face à une panne en vol.

Cette plainte intervient alors que le Nigeria a récemment déployé avions et troupes pour soutenir le gouvernement béninois après la tentative de coup d’État de dimanche, alimentant un climat déjà tendu entre Abuja et l’AES.

L’AES affirme avoir placé ses défenses aériennes en état d’alerte maximale, avec consigne explicite de « neutraliser tout appareil violant l’espace aérien des États membres ».

L’alliance sahélienne, née après les coups d’État au Mali, au Burkina et au Niger, s’est détachée de la CEDEAO pour dénoncer, selon elle, l’ingérence extérieure et les sanctions régionales jugées injustes. Face à elle, le Nigeria, pilier militaire et politique de la CEDEAO, voit d’un très mauvais œil l’émergence de gouvernements militaires hostiles à son influence.

Abuja n’a pour l’heure pas réagi à ces accusations, mais cet épisode souligne la fragilité sécuritaire croissante en Afrique de l’Ouest, où se mêlent tensions diplomatiques, luttes d’influence et crise politique persistante.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Le Nigeria intervient et fait capoter un putsch au Bénin

Le Nigeria intervient et fait capoter un putsch au Bénin

Le gouvernement béninois a révélé lundi que la tentative de coup d’État survenue dimanche a été déjouée, après qu’un groupe de militaires mutinés a tenté de s’emparer du président Patrice Talon et d’institutions clés.

Echec d'un coup d'Etat au Bénin

Echec d'un coup d'Etat au Bénin

Le gouvernement béninois a annoncé dimanche avoir déjoué une tentative de coup d’État, quelques heures après qu’un groupe de soldats était apparu à la télévision nationale pour déclarer avoir pris le pouvoir.

RDC : les combats reprennent malgré les accords de Washington

RDC : les combats reprennent malgré les accords de Washington

Les affrontements se sont intensifiés vendredi dans l’est de la République démocratique du Congo, au lendemain de la signature à Washington de nouveaux accords censés ramener la stabilité dans une région minière stratégique, rapporte Mena Today.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.