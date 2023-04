L'avenir de Dakhla est en Afrique

'Dakhla est une porte d'entrée du Royaume du Maroc vers sa profondeur africaine, y compris la région de l'Afrique de l'Ouest', a déclaré samedi Nasser Bourita, le chef de l’a diplomatie marocaine, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue sierra-léonais, David J. Francis.

Dakhla sera une base des relations économiques entre le Maroc et l'Afrique de l’Ouest à travers la dynamique économique et les infrastructures à grande échelle, notamment le port atlantique en construction, a précisé le ministre.

Cette ville a vu l'ouverture successive de plusieurs consulats de pays amis parmi lesquels le Togo.

Pour Nasser Bourita, Dakhla va devenir un hub diplomatique et économique dans les provinces du sud du Maroc et servira de plateforme pour développer les relations économiques et commerciales avec les Etats d’Afrique de l’Ouest.