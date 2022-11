L'usage des nouvelles technologies est une réelle menace

Co-parrainé par l'Espagne et la Turquie, le 9e forum de l'UNAOC s'est ouvert mardi dans la capitale spirituelle du royaume chérifien sur le thème du ‘Vivre ensemble comme une seule humanité’.

La rencontre, à laquelle participent des ministres et diverses personnalités, se tient pour la première fois sur le continent africain et se conclura mercredi avec des tables rondes et des rencontres bilatérales.

Dans une ‘Déclaration de Fès’ adoptée mardi soir, les participants ont condamné ‘toute apologie de la haine qui constitue une incitation à la discrimination, l'hostilité ou la violence, qu'elle concerne l'écrit, l'audiovisuel ou les médias électroniques, les réseaux sociaux ou d'autres moyens’.

S'alarmant de leur influence sur les enfants et les jeunes, ils expriment leur ‘profonde inquiétude à propos de l'usage des nouvelles technologies de l'information (...) à des fins contraires au respect des valeurs humaines, notamment pour propager le racisme, la haine, la xénophobie, la discrimination raciale et l’intolérance'.

L'Alliance des civilisations a pour mission de promouvoir le dialogue et la coopération entre les communautés, cultures et religions.

Son 10e forum mondial se tiendra en 2024 à Lisbonne.