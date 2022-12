La CAF satisfaite du Mondial

La Confédération africaine de football (CAF) s’est félicitée jeudi des performances réalisées par les cinq équipes africaines à la Coupe du monde Qatar 2022, a déclaré son président, Patrice Motsepe.

Le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, le Ghana et le Cameroun ont participé à la compétition.

M. Motsepe a promis que la CAF continuera à investir dans les écoles de football, les académies de jeunesse et les infrastructures et installations footballistiques, et qu'elle s'engage à améliorer la qualité du football sur le continent, y compris les formateurs, les entraîneurs et les arbitres.