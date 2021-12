Le Bénin veut renforcer la coopération sécuritaire avec ses voisins

Le gouvernement béninois envisage de renforcer la coopération avec les pays limitrophes en vue de mutualiser les moyens de prévention et de lutte contre le terrorisme, a déclaré mercredi le président Patrice Talon.

Dans son message à la nation devant le Parlement béninois, M. Talon a indiqué qu'en dehors de cette stratégie, son gouvernement a pris des mesures fortes accompagnées des investissements nécessaires pour que le Bénin vienne à bout de la lutte contre ce fléau.

Pour le chef de l'Etat, le gouvernement s'est engagé ces deux dernières années sur des réformes sécuritaires et a consenti des investissements importants pour équiper les Forces de défense et de sécurité, afin de garantir davantage la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire.

"Depuis deux ans au moins, nous avons déployé un important dispositif de prévention dans nos communes frontalières où la menace terroriste, en raison des développements observés dans des pays limitrophes, est forte", a-t-il expliqué, précisant que son équipe gouvernementale a pris ces dispositions pour prévenir ou éviter au maximum des incursions sur le territoire béninois.