Le Mali ne veut plus de la Minusma

La junte militaire malienne a réclamé vendredi aux Nations unies le retrait sans délai de leur mission de paix dans le pays, la Minusma, a annoncé vendredi le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop devant le Conseil de sécurité.

‘Le réalisme impose le constat de l'échec de la Minusma dont le mandat ne répond pas au défi sécuritaire", a déclaré le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop devant les membres du Conseil qui doivent se prononcer le 29 juin sur un renouvellement du mandat de la mission de maintien de la paix qui expire à la fin du mois.

‘La Minusma semble devenir partie du problème en alimentant les tensions communautaires’, et cela engendre un sentiment de méfiance des populations à l'égard de la Minusma et une crise de confiance entre les autorités maliennes et la Minusma’, a-t-il insisté, à deux jours du référendum organisé par la junte sur une nouvelle constitution.

‘Cependant le gouvernement est disposé à coopérer avec les Nations unies dans cette perspective", a déclaré le ministre, rejetant toutes les options d'évolution du mandat de la mission proposées par le secrétaire général de l’ONU.

Le Togo participe depuis sa création à la Minusma. Des milliers de soldats, de médecins et de policiers togolais se sont relayés pour assurer la paix dans ce pays.

Certains y ont perdu la vie.