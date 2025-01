Le Nigeria adhère au BRICS

Le gouvernement brésilien a annoncé samedi l'adhésion du Nigeria en tant que pays partenaire au sein du bloc multinational BRICS. Cette décision intervient alors que le Brésil présidera le groupe en 2025.

Dans un communiqué officiel, le ministère brésilien des Affaires étrangères, connu sous le nom d'Itamaraty, a salué l'engagement du Nigeria à renforcer la coopération dans le Sud Global et à promouvoir la réforme de la gouvernance mondiale. Ces objectifs sont au cœur des priorités du Brésil au sein du BRICS.

Avec la sixième plus grande population mondiale et la première d'Afrique, ainsi qu'une des plus grandes économies du continent africain, le Nigeria présente des intérêts convergents avec les autres membres du groupe. Cette intégration marque une avancée significative pour renforcer la voix de l'Afrique dans les discussions internationales.

Le Nigeria rejoint ainsi le groupe en tant que partenaire, un statut déjà détenu par huit autres pays principalement situés en Amérique latine, en Europe de l'Est et en Asie. Cette extension du BRICS révèle une stratégie visant à consolider les alliances Sud-Sud et à peser davantage dans les grandes décisions économiques et politiques mondiales.

L'adhésion du Nigeria ouvre la voie à une coopération renforcée entre les pays émergents et offre de nouvelles perspectives pour le développement économique et politique du continent africain.