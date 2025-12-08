Le Nigeria intervient et fait capoter un putsch au Bénin

Rubriques

Le gouvernement béninois a révélé lundi que la tentative de coup d’État survenue dimanche a été déjouée, après qu’un groupe de militaires mutinés a tenté de s’emparer du président Patrice Talon et d’institutions clés.

Un véhicule blindé de l’armée prend position devant le siège de la radio-télévision du Bénin, au lendemain de l’échec de la tentative de coup d’État, Reuters/Charles Placide Tossou/ Mena Today

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, les assaillants partis de la base militaire de Togbin ont d’abord attaqué le domicile du chef d’état-major particulier de Talon, le général Bertin Bada.

Ce dernier a réussi à fuir, mais son épouse a été tuée. Deux hauts gradés — le général Abou Issa et le colonel Faizou Gomina — ont été capturés avant d’être libérés lundi matin à Tchaourou.

Le Nigeria, inquiet d’un effondrement sécuritaire chez son voisin en proie aux attaques jihadistes, a dépêché des avions de chasse pour neutraliser les blindés des mutins. Aucune victime n’a été signalée lors de ces frappes. Une force spéciale ivoirienne est également arrivée en soutien.

Les mutins ont brièvement contrôlé la télévision nationale avant d’être repoussés. Leur chef présumé, le colonel Tigri Pascal, reste introuvable.

Cette tentative de putsch intervient à quelques mois de la présidentielle d’avril, qui devrait marquer la fin du mandat de Talon. Le président, dans une allocution télévisée, a assuré que tous les putschistes avaient été neutralisés et qu’ils seraient punis.

