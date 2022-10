Les jihadistes tuent 11 civils au Niger

Au moins onze civils nigériens ont été tués le weekend dernier dans des attaques terroristes perpétrées près de la ville de Banibangou, dans l'ouest du Niger, proche de la frontière avec le Mali.

Ils ont trouvé la mort lors des attaques de trois camions et d'une moto commises par des djihadistes présumés dans la zone dite des "trois frontières" (entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso), où des groupes terroristes mènent régulièrement des attaques meurtrières visant les forces armées et les civils.