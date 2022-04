Madrid adopte la position marocaine

Le chef des indépendantistes sahraouis du Front Polisario, Brahim Ghali, en conflit depuis des décennies avec le Maroc, a dénoncé lundi le "virage radical" de l'Espagne après le soutien apporté par Madrid au plan d'autonomie marocain.

Affichant jusqu'ici sa neutralité, Madrid a annoncé publiquement le 18 mars son soutien au plan d'autonomie marocain, qu'il considère désormais comme "la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend". Ce geste attendu par Rabat a permis de mettre fin à près d'un an de crise diplomatique majeure avec Madrid.

Le Front Polisario perd un à un ses soutiens en Afrique. Le Togo a réitéré à plusieurs reprises son attachement 'résolu et constant' à l’intégrité territoriale du Maroc.

“Il est très important pour nous de dire à tout le monde que votre souveraineté sur la région du Sahara est totale”, avait déclaré le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, lors d’une conférence virtuelle en janvier 2021.