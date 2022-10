Mali : attaque meurtrière contre la Minusma

Trois Casques bleus de la Minusma ont été tués lundi et trois autres grièvement blessés lors d'une opération de convoi par l’explosion d’un engin improvisé à Tessalit (région de Kidal).

Quelques heures plus tard, une deuxième attaque dans la même zone n'a fait aucune victime.

La Mission a condamné avec la plus grande vigueur ‘cet acte ignoble et salue le courage et la bravoure des Casques bleus qui risquent leur vie pour la paix’.

La Minusma a présenté ses condoléances aux familles et au gouvernement des victimes et transmet ses vœux de prompt rétablissement aux soldats blessés.

La nationalité des militaires tués et blessés n’a pas été précisée.

Un important contingent togolais participe à la la Mission de paix.