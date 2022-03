Montée du terrorisme en Afrique : la version russe

Pour la Russie, les choses sont simples, trop simples peut-être. L’essor des groupes terroristes au Sahel et en Afrique de l’Ouest a un seul responsable, la France.

Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, estime que Paris est responsable de l’effondrement de l’Etat libyen.

‘La France y a joué le rôle principal. Tout cela a plongé la Libye, autrefois un pays prospère, dans une catastrophe humanitaire qui dure depuis 2011. Quand la France va-t-elle répondre de ces actions ?’, se demande-t-elle.

Pire selon elle, l’infiltration des terroristes au Sahel est la conséquence de l’effondrement du régime libyen.

‘Tous les efforts que la France avait engagés afin de lutter contre le terrorisme au Sahel ont été vains. Les terroristes ne sont pas apparus de nulle part. C’est ce qui arrive quand on expérimente avec un changement de régime et des livraisons d’armes aux extrémistes et aux terroristes’, explique Mme Zakharova.

Ces déclarations s’inscrivent dans un contexte de tension inédit entre la France, les pays de l’Union européenne et la Russie après l’invasion de l’Ukraine.