Neuf morts au Sénégal

'Nous avons constaté avec regret des violences ayant entraîné des destructions sur des biens publics et privés et, malheureusement, neuf décès à Dakar et à Ziguinchor '(sud), a dit le ministre de l’Intérieur Antoine Diome dans un court message diffusé par la télévision nationale dans la nuit.

Il a aussi confirmé que les autorités avaient restreint l’accès aux réseaux sociaux.

'Ayant constaté sur les réseaux sociaux la diffusion de messages haineux et subversifs, l’Etat du Sénégal en toute souveraineté a décidé de suspendre temporairement l’usage de certaines applications digitales', a-t-il dit.

Il a appelé au calme et assuré que l’Etat prenait 'toutes les mesures' de sécurité nécessaires.

Les heurts ont éclaté à la suite de la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2024.