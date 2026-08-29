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Niger : offensive de militaires mutins sur Niamey

Des tirs nourris et des explosions ont retenti tôt samedi dans plusieurs zones de Niamey, la capitale nigérienne, notamment près de l'aéroport et de la présidence, dans ce que quatre sources décrivent comme une attaque menée par des militaires mutins.

Abdourahamane Tiani © DR

Des tirs nourris et des explosions ont retenti tôt samedi dans plusieurs zones de Niamey, la capitale nigérienne, notamment près de l'aéroport et de la présidence, dans ce que quatre sources décrivent comme une attaque menée par des militaires mutins.

La télévision et la radio d'État étaient hors ligne à 8h locales (0800 GMT), bien que le gouvernement ait publié un communiqué appelant au calme et affirmant que les forces de sécurité se mobilisaient.

Cette attaque constitue la dernière menace en date pesant sur le pouvoir d'Abdourahamane Tiani, arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2023 et qui avait promis d'améliorer la sécurité dans ce pays sahélien, important producteur d'uranium — sans parvenir à endiguer les attaques jihadistes.

L'assaut, survenu tôt le matin, a duré plusieurs heures et impliqué des soldats venus des localités d'Ouallam, Téra et Dosso, dans le sud-ouest du pays, selon une source sécuritaire nigérienne.

Une source sécuritaire distincte avait initialement évoqué une attaque de « terroristes » contre l'aéroport et une tentative de forcer le périmètre de sécurité de la présidence.

À 0900 GMT, le palais présidentiel semblait sécurisé par les troupes loyalistes, mais la télévision d'État était tombée aux mains des mutins et la zone aéroportuaire restait disputée, selon deux sources sécuritaires et un diplomate. Ces informations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante par Reuters. Le gouvernement nigérien n'a pas immédiatement répondu aux sollicitations.

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