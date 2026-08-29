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Niger : situation confuse à Niamey

Des soldats mutins ont attaqué l'aéroport et la présidence de Niamey tôt samedi matin, déclenchant plusieurs heures de tirs nourris et d'explosions, et interrompant brièvement les émissions de la télévision et de la radio publiques.

Abdourahamane Tiani © DR

Des soldats mutins ont attaqué l'aéroport et la présidence de Niamey tôt samedi matin, déclenchant plusieurs heures de tirs nourris et d'explosions, et interrompant brièvement les émissions de la télévision et de la radio publiques.

En fin de matinée, le ministère nigérien de la Défense a annoncé que les forces armées reprenaient progressivement le contrôle des sites visés par l'attaque nocturne, bien que des sources sécuritaires aient indiqué que des mutins restaient présents à l'aéroport, la situation demeurant confuse.

Cette attaque constitue la dernière menace en date pesant sur le pouvoir d'Abdourahamane Tiani, arrivé aux commandes par un coup d'État en 2023, qui avait promis d'améliorer la sécurité dans ce pays sahélien, important producteur d'uranium — sans parvenir à endiguer les attaques jihadistes.

Après la reprise des émissions, la télévision d'État a diffusé un message indiquant que des soldats mutins issus d'une base de Niamey avaient ouvert le feu sur des « sites sensibles » de la ville, précisant que les forces de sécurité avaient réagi rapidement et « contenu cette perturbation ».

Riche en ressources minières, le Niger est dirigé par des militaires depuis le coup d'État de juillet 2023 qui avait renversé le président Mohamed Bazoum. Comme ses voisins burkinabè et malien, le pays peine à endiguer les insurrections islamistes liées à Al-Qaïda et à l'État islamique.

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