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Positions militaires attaquées au Mali

Le Mali a été frappé samedi par une vague d'attaques coordonnées contre des positions militaires dans cinq villes : Anéfis, Aguelhoc et Gao dans le nord, Sévaré dans le centre, et Kenioroba au sud, à proximité de la capitale Bamako.

L'insécurité persiste et s’étend © republicoftogo.com

Le Mali a été frappé samedi par une vague d'attaques coordonnées contre des positions militaires dans cinq villes : Anéfis, Aguelhoc et Gao dans le nord, Sévaré dans le centre, et Kenioroba au sud, à proximité de la capitale Bamako.

L'armée malienne a indiqué avoir repoussé les assauts, affirmant la situation « totalement sous contrôle » avec 20 « terroristes » tués à Sévaré et six à Gao. Un combattant progouvernemental a été tué à Gao et quatre autres blessés.

Le Front de libération de l'Azawad (FLA), groupe rebelle à dominante touarègue, a revendiqué sa participation aux attaques. Ce même groupe avait frappé l'aéroport de Bamako en avril dernier, en coordination avec le mouvement jihadiste JNIM, affilié régional d’Al-Qaïda, tuant le ministre de la Défense. Aucune revendication immédiate n'est venue du JNIM pour les attaques de samedi.

À Kenioroba, une prison hébergeant des membres de l'opposition politique malienne a été prise pour cible, selon des sources diplomatiques et sécuritaires.

Ces attaques illustrent l'échec cuisant des juntes militaires au pouvoir depuis les coups d'État de 2020 et 2021, qui avaient promis d'améliorer la sécurité. 

Malgré la présence des forces russes de l'Africa Corps aux côtés de l'armée malienne, l'insécurité persiste et s’étend, une réalité que partagent également les voisins Burkina Faso et Niger.

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