Le Togo et le Ghana sont de nouveaux refuges pour les djihadistes du Sahel.

C’est ce qu’affirme un rapport publié par la Fondation allemande Konrad Adenauer dont la diffuseur public DW se fait l’écho.

Voisins du Burkina Faso, où les attaques djihadistes se multiplient depuis plusieurs années, le Togo et le Ghana étaient jusque-là épargnés. Mais ce n’est plus le cas, indique l’enquête.

Le nord de ces deux pays est devenu un refuge facile pour les groupes armés. Mal contrôlé par l’Etat, il a longtemps servi de transit pour les trafiquants de drogue. C’est aussi une zone de conflits communautaires.

Selon cette étude, plus de 200 jeunes Ghanéens se répartissent dans des groupes comme Ansar al-Islam présent au Burkina Faso et au Mali, ou encore le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM).

Mais le Togo est aussi l'un des pays où les djihadistes recrutent et en réponse, l’Etat a renforcé sa présence militaire sur la frontière nord du pays.