Révision de la constitution en RDC : l'opposition s'inquiète

L’opposition en République Démocratique du Congo (RDC) a appelé ce mercredi à des manifestations nationales pour s’opposer aux projets du président Félix Tshisekedi de réviser la Constitution.

Réélu en janvier pour un deuxième et dernier mandat, Félix Tshisekedi a annoncé en octobre la création d’une commission chargée d’explorer des réformes constitutionnelles possibles. Selon le président, la Constitution actuelle, adoptée par référendum en 2005, ne reflète plus les réalités actuelles du pays et nécessite des ajustements.

Cependant, des critiques dénoncent ce projet comme une manœuvre politique visant à supprimer les limites de mandats présidentiels et à permettre à Tshisekedi de se représenter pour un troisième mandat, ce qui est actuellement interdit par la Constitution.

Dans une déclaration commune, plusieurs figures majeures de l’opposition, dont l’ancien président Joseph Kabila et les anciens candidats à la présidentielle Martin Fayulu et Moïse Katumbi, ont appelé à des manifestations pour "bloquer" ce qu’ils considèrent comme une tentative de consolidation du pouvoir par Tshisekedi.