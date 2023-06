Sassou passe au tout numérique

Le président du Congo, Denis Sassou Nguesso a lancé vendredi ses deux nouveaux sites. L’un dédié à la présidence et l’autre à l’action du chef de l’Etat.

'Ces sites, reflètent l'engagement du président et de son administration en faveur de la modernisation et l'accès à l'information publique. La mise en place de ces deux plateformes s'inscrit dans le cadre des efforts continus du président et du gouvernement pour renforcer la transparence et l'accessibilité de l'information gouvernementale. Il témoigne de leur engagement pour la modernisation des outils de communication et la promotion de l'innovation technologique au service du développement’, souligne un communiqué officiel.