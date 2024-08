Soutien sans faille à Moscou

Les juntes militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont adressé une lettre au Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer ce qu'elles considèrent comme un soutien de l'Ukraine aux groupes rebelles dans la région du Sahel en Afrique de l'Ouest, selon une copie de leur lettre.

Le Mali a rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine au début du mois en raison des commentaires d'un porte-parole des services de renseignement militaires ukrainiens concernant des combats dans le nord du Mali qui ont coûté la vie à des soldats maliens et à des mercenaires russes du groupe Wagner à la fin du mois de juillet.

Le gouvernement militaire du Niger a suivi l'exemple quelques jours plus tard, en solidarité avec son voisin.

Le différend a éclaté après que le porte-parole des services de renseignement militaires ukrainiens a déclaré que des rebelles maliens avaient reçu des informations "nécessaires" pour mener l'attaque de juillet.

Les rebelles touaregs ont affirmé avoir tué au moins 84 mercenaires de Wagner et 47 soldats maliens au cours de plusieurs jours de combats acharnés, ce qui pourrait constituer la plus lourde défaite de Wagner depuis son intervention il y a deux ans pour aider la junte malienne à lutter contre les groupes insurgés.

Le Mali et le Niger ont accusé l'Ukraine de soutenir "le terrorisme international".

L'Ukraine a catégoriquement rejeté ces accusations, les qualifiant de sans fondement et fausses. Une alliance rebelle touareg a également déclaré qu'elle n'avait reçu aucun soutien de l'Ukraine.

Dans leur lettre au Conseil de sécurité des Nations Unies, les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont demandé à l'ONU de "prendre ses responsabilités" face aux actions de l'Ukraine et de prévenir les "actes subversifs" qui menacent la stabilité régionale et continentale.

Une copie de la lettre a été publiée mardi soir sur le compte X d'un regroupement appelé l'Alliance des États du Sahel, formée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger à la suite de leurs coups d'État.

Des diplomates ont indiqué que la lettre avait été adressée aux 15 membres du Conseil de sécurité mardi soir.

Le ministère des Affaires étrangères ukrainien n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le pays est toujours engagé dans de violents combats avec la Russie plus de deux ans après l'invasion à grande échelle de Moscou.

Depuis que leurs juntes ont pris le pouvoir au cours des quatre dernières années, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont tourné le dos à leurs alliés traditionnels occidentaux et régionaux en faveur de la Russie.