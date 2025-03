Taxe à l'importation

Les trois voisins sahéliens – le Mali, le Burkina Faso et le Niger – ont annoncé la mise en place immédiate d’une nouvelle taxe de 0,5 % sur les marchandises importées.

Cette mesure vise à financer les activités de l’Alliance des États du Sahel (AES), leur union naissante après leur retrait de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao).

Créée en 2023 comme un pacte de sécurité entre les régimes militaires des trois pays, l’AES a rapidement évolué vers une ambition plus large : celle d’un véritable bloc économique et politique. Le projet comprend notamment l’instauration de passeports biométriques communs, un renforcement des liens économiques, ainsi qu’une coopération militaire accrue.

Selon le communiqué publié, la taxe s’appliquera à toutes les marchandises importées de l’extérieur des trois pays. Les aides humanitaires sont toutefois exemptées. Le texte précise que la mesure servira à « financer les activités » de l’AES, sans donner davantage de détails.

Cette décision marque une rupture nette avec la Cédéao, qui garantissait jusqu’alors la libre circulation des biens et des personnes dans la région. Elle reflète l’approfondissement du fossé entre les pays sahéliens dirigés par des juntes militaires et les démocraties plus influentes du sud du continent, comme le Nigeria, le Togo et le Ghana.

Les autorités militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger avaient annoncé leur intention de quitter la Cédéao en 2023, reprochant à l’organisation de ne pas les avoir suffisamment soutenus face aux violences jihadistes et à l’insécurité persistante.