Tchad : plus de limitation du mandat présidentiel

L’Assemblée nationale tchadienne a adopté mardi une révision de la Constitution qui prolonge le mandat présidentiel de cinq à sept ans et supprime la limitation du nombre de mandats.

Le texte, approuvé par 171 voix pour et une abstention, doit encore être validé par le Sénat le 13 octobre avant sa promulgation par le président Mahamat Idriss Déby.

Arrivé au pouvoir en 2021 après la mort de son père, Idriss Déby Itno, l’actuel chef de l’État a remporté une présidentielle contestée en mai 2024, suivie de législatives largement dominées par son parti.