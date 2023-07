L'ambassadrice américaine à l'ONU a dénoncé lundi un "acte de cruauté" de Moscou qui a annoncé la fin "de facto" de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes.

"La Russie porte un nouveau coup aux plus vulnérables, cette fois en suspendant sa participation à l'Initiative céréalière de la mer Noire.

C'est un nouvel acte de cruauté", une semaine après le véto russe à la prolongation d'un mécanisme transfrontalier de l'ONU permettant d'acheminer de l'aide humanitaire vers les zones rebelles de la Syrie, a déclaré Linda Thomas-Greenfield à la presse.

"La Russie joue à des jeux politiques, et de vrais gens vont souffrir. Un enfant en Afrique souffrant de malnutrition sévère, une mère qui ne produira plus de lait pour son bébé parce qu'elle n'a pas assez à manger pour elle-même", a-t-elle ajouté.

"Il y a des conséquences aux actions russes. C'est à cela que ça ressemble quand un pays décide de prendre l'humanité en otage".

"Le monde a besoin de l'Initiative de la mer Noire", a-t-elle insisté, appelant la Russie à "inverser sa décision, à reprendre les négociations et à prolonger" cet accord qui permet l'exportation des céréales ukrainiennes via la mer Noire depuis un an.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a fermement condamné la décision "cynique" de Moscou.

Cette décision russe intervient à quelques semaines du second sommet Russie-Afrique qui aura lieu du 26 au 29 juillet à Saint-Pétersbourg.

Moscou entend y promouvoir l’avènement d’un nouvel ordre mondial dans lequel la coopération russo-africaine aura toute sa place.

Parmi les thèmes phares : la sécurité alimentaire et énergétique, le commerce et l’investissement, l’industrie et les transferts de technologie, le partenariat scientifique et informationnel.