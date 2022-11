Un solide ancrage africain

Le peuple marocain célèbre, ce vendredi, le 67e anniversaire de l’indépendance.

Cette fête commémore le discours du père de la Nation, Mohammed V, annonçant la fin du protectorat et la libération de la Patrie du joug du colonialisme.

Le pays devient indépendant et le souverain convertit son titre de sultan en celui de roi sous le nom de Mohammed V.

Hassan II succède à Mohammed V et œuvre tout au long de son règne à poser les jalons d’un Maroc moderne, uni et solidaire et à lui assurer une place de choix dans le concert des nations, à la faveur de projets et de politiques structurants.

Ce processus se poursuit sous la conduite du roi Mohammed VI, qui a veillé dès Son intronisation à jeter les bases de la modernisation économique du Royaume et de la consécration des valeurs de démocratie et de citoyenneté.

Le souverain a tenu ainsi à doter le Royaume d’importantes infrastructures et de plans stratégiques pour hisser le Maroc aux rangs des pays émergents et le doter d’une solide économie. Le royaume s’est doté d’une politique de coopération avec l’Afrique qui ancre le pays pleinement sur le continent.

La question de l’intégrité territoriale du Royaume se trouve également au centre des efforts du Roi, notamment à travers l’initiative d’autonomie en tant qu’unique solution pour résoudre définitivement le différend régional créé autour du Sahara marocain.

La position marocaine est soutenue par le Togo et par un nombre de plus en plus importants de pays en Afrique et ailleurs dans le monde.