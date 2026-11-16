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Victoire de José Maria Neves au Cap Vert

Le président sortant du Cap-Vert, José Maria Neves, a remporté un second mandat de cinq ans, selon les résultats provisoires de la présidentielle de dimanche. Portant sur 97 % des bureaux de vote, ils ont été annoncés par la télévision publique.

José Maria Neves © DR

Le président sortant du Cap-Vert, José Maria Neves, a remporté un second mandat de cinq ans, selon les résultats provisoires de la présidentielle de dimanche. Portant sur 97 % des bureaux de vote, ils ont été annoncés par la télévision publique.

Avec 63,8 % des voix, il dépasse largement les 50 % nécessaires pour éviter un second tour. La commission électorale doit annoncer les résultats officiels cette semaine.

Sa principale adversaire, l’ancienne ministre de la Justice Joana Rosa, obtient 31,6 %. Elle était la première femme candidate à une présidentielle dans l’archipel. Les quatre autres candidats recueillent chacun moins de 1 %.

Joana Rosa a reconnu sa défaite et félicité son rival.

José Maria Neves a promis d’agir pour tous les Cap-Verdiens, au pays comme à l’étranger, en faveur de meilleurs salaires et contre la pauvreté. La campagne a surtout porté sur l’emploi des jeunes, nombreux à partir travailler à l’étranger.

La participation a été faible : moins d’un électeur sur trois s’est déplacé. Le président réélu l’attribue en partie à la forte mobilité des Cap-Verdiens. Il plaide pour une mise à jour des listes électorales et l’introduction du vote électronique.

Âgé de 66 ans, José Maria Neves a été Premier ministre pendant quinze ans avant d’être élu président en 2021. Il est issu du Parti africain pour l’indépendance du Cap-Vert (PAICV, centre gauche). Joana Rosa appartient au Mouvement pour la démocratie (MpD, centre droit), au pouvoir pendant dix ans jusqu’aux législatives de mai.

Ancienne colonie portugaise située à plus de 600 km des côtes africaines, le Cap-Vert compte environ 500 000 habitants, et davantage encore vivent à l’étranger, surtout aux États-Unis et au Portugal. Le pays est considéré comme l’une des démocraties les plus stables d’Afrique.

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