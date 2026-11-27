Le Niger enchaîne les coups durs. Jeudi, une attaque contre un poste de la Garde nationale à Sanam, dans le département d'Abala, a fait 13 morts et 20 blessés dans les rangs de l'armée, selon le ministère de la Défense.

Les assaillants, « lourdement armés » et venus en grand nombre, sont qualifiés de « terroristes » par le ministère, qui n'a désigné aucun groupe. Plusieurs d'entre eux auraient été « neutralisés » et leur matériel logistique détruit. Le bilan reste provisoire, et les blessés les plus graves ont été évacués.

L'attaque survient quelques jours après la mort de 11 soldats à Baraoua, dans la région de Diffa, à l'est du pays. Le même week-end, un ressortissant saoudien a été enlevé dans l'ouest, vraisemblablement par des jihadistes de l'État islamique.

Le pays affronte des groupes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda, et les revers à répétition pèsent sur le moral des troupes. Les tensions au sein de l'armée ont culminé fin août avec une tentative de mutinerie, finalement avortée.