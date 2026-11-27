Attaque meurtrière au Niger
Le Niger enchaîne les coups durs. Jeudi, une attaque contre un poste de la Garde nationale à Sanam, dans le département d'Abala, a fait 13 morts et 20 blessés dans les rangs de l'armée, selon le ministère de la Défense.
Le Niger enchaîne les coups durs. Jeudi, une attaque contre un poste de la Garde nationale à Sanam, dans le département d'Abala, a fait 13 morts et 20 blessés dans les rangs de l'armée, selon le ministère de la Défense.
Les assaillants, « lourdement armés » et venus en grand nombre, sont qualifiés de « terroristes » par le ministère, qui n'a désigné aucun groupe. Plusieurs d'entre eux auraient été « neutralisés » et leur matériel logistique détruit. Le bilan reste provisoire, et les blessés les plus graves ont été évacués.
L'attaque survient quelques jours après la mort de 11 soldats à Baraoua, dans la région de Diffa, à l'est du pays. Le même week-end, un ressortissant saoudien a été enlevé dans l'ouest, vraisemblablement par des jihadistes de l'État islamique.
Le pays affronte des groupes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda, et les revers à répétition pèsent sur le moral des troupes. Les tensions au sein de l'armée ont culminé fin août avec une tentative de mutinerie, finalement avortée.