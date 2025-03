100 nouvelles infrastructures médicales en construction au Togo

La Banque Mondiale, en partenariat avec le gouvernement togolais, continue de jouer un rôle clé dans le renforcement du système de santé au Togo.

Grâce au Projet de Services de Santé Essentiels de Qualité pour la Couverture Universelle (SSEQCU), financé par l’institution, près de 100 formations sanitaires sont actuellement en construction dans les régions des Savanes, de la Kara, Centrale et des Plateaux.

L’objectif de ce vaste chantier est d’améliorer l’accès aux soins de santé pour les populations rurales et semi-urbaines.

"Ce projet témoigne de l’engagement des plus hautes autorités du pays à garantir un système de santé performant et inclusif pour tous", a déclaré le Professeur Aklesso Bagny, coordonnateur du projet SSEQCU, ce vendredi.

Une réhabilitation majeure pour l’USP de Binaparba

Dans la région Centrale, l’Unité de Soins Périphériques (USP) de Binaparba, située dans la préfecture de Bassar, a récemment été rénovée et modernisée, avec pour ambition de devenir un Centre Médico-Social (CMS).

Avec un investissement total de 93 millions de francs CFA, financé par la Banque Mondiale et l’État togolais, plusieurs améliorations majeures ont été réalisées :

- Rénovation complète du bâtiment de soins et de la maternité, garantissant un cadre moderne et mieux équipé pour la prise en charge des patients.

- Construction d’une clôture, assurant la sécurité du personnel de santé et des usagers.

- Édification de logements pour le personnel médical, notamment pour le responsable de formation sanitaire et la sage-femme, facilitant leur disponibilité et réactivité en cas d’urgence.

- Mise en place d’un bloc sanitaire moderne, améliorant les conditions d’hygiène et le confort des patients.

- Aménagement d’une paillote, servant d’espace d’attente et d’échange pour les patients et leurs accompagnants.

- Installation d’un incinérateur MontFort, contribuant à une gestion efficace et sécurisée des déchets biomédicaux.

Les nouvelles infrastructures ont été officiellement réceptionnées vendredi par le ministre de la Santé, Tchin Darré, qui a souligné que cette initiative s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration de l’accès et de la qualité des services de santé essentiels.

"Tout cela traduit la volonté du chef de l’État de faire du Togo un pays où la couverture sanitaire universelle est une réalité." – Tchin Darré

Avec ces efforts conjoints entre le gouvernement et ses partenaires, le Togo franchit une nouvelle étape dans la modernisation de son système de santé, en mettant l’accent sur l’accessibilité, la qualité des soins et la sécurité sanitaire des populations.