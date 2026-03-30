114 milliards investis, des indicateurs en nette amélioration

Le Togo soigne mieux. En 2025, les indicateurs sanitaires se sont nettement améliorés dans l'ensemble des régions du pays.

Derrière ces chiffres, une volonté politique affirmée, des investissements massifs et des réformes structurelles qui transforment concrètement le quotidien des populations.

Avec une enveloppe budgétaire de 114 milliards de Fcfa, le gouvernement a mis les moyens. L'assurance maladie universelle monte en puissance, intégrant de nouvelles catégories socio-professionnelles et élargissant le filet de protection sociale aux couches les plus vulnérables. Plus personne ne devrait renoncer aux soins faute de moyens.

Plus d'une centaine de centres de santé en construction ou en réhabilitation dans les régions des Savanes, Kara, Centrale et Plateaux. L'objectif est de rapprocher l'hôpital du patient, pas l'inverse. Car chaque kilomètre parcouru pour se soigner peut coûter une vie.

20 milliards investis dans la modernisation des équipements médicaux de 150 formations sanitaires, en ville comme en zone rurale. Des plateaux techniques renforcés qui permettent de traiter sur place ce qui nécessitait hier une évacuation coûteuse et risquée pour les familles.

Nouveaux praticiens recrutés et déployés stratégiquement. Outils numériques déployés pour mieux gérer les données, tracer les soins, planifier les interventions. Campagnes de sensibilisation régulières dans les zones les plus vulnérables. Le Togo construit un système de santé complet — curatif, préventif, connecté.

118 milliards, c’est la dotation allouée à la santé en 2026, en hausse de 3,6% par rapport à l'année précédente. Les acquis seront consolidés, les chantiers continueront, et la santé restera au cœur du projet de développement du Togo.