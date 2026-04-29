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Zéro cas d'ici 2030

Les autorités sanitaires confirment leur ambition d'atteindre zéro cas de VIH/Sida d'ici 2030, un objectif qui, dans moins de quatre ans, exige une accélération significative des efforts engagés.

La prévalence recule © republicoftogo.com

Les autorités sanitaires confirment leur ambition d'atteindre zéro cas de VIH/Sida d'ici 2030, un objectif qui, dans moins de quatre ans, exige une accélération significative des efforts engagés.

Les signaux sont encourageants, même si modestes. La prévalence du VIH est passée de 1,6% en 2024 à 1,5% en 2025. Une progression lente, mais réelle, portée notamment par l'extension de la prise en charge des personnes vivant avec le virus.

Sur les deux dernières années, 189 425 personnes ont bénéficié d'un traitement antirétroviral (ARV).

Pour 2026, le gouvernement prévoit de traiter 99 023 personnes, avec une enveloppe de plus de 3,111 milliards de Fcfa mobilisés à cet effet.

Le Grand-Lomé concentrera la part la plus importante avec 54 463 bénéficiaires, suivi de la région Maritime (17 824) et des Plateaux (10 893).

Le Système des Nations Unies (SNU) au Togo s'engage également dans une stratégie renouvelée, intégrant désormais la lutte contre la stigmatisation dans l'ensemble de ses projets liés au VIH/Sida, une dimension souvent négligée mais déterminante pour encourager le dépistage et l'accès aux soins.

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