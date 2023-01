290.000 femmes enceintes sont assistées

Réuni mercredi, le conseil des ministres a écouté une communication relative à Wezou.

Le Programme national d’accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né enregistre de bons résultats.

Sur la période août 2021- décembre 2022, 290.000 femmes ont été bénéficiaires et plus de 1,3 million de prestations ont été réalisées, dont 281.796 consultations prénatales et 148.275 accouchements.

2,1 milliards de Fcfa ont d’ores et déjà été consacrés à ce projet.

Wezou va intégrer, de façon progressive, l’ensemble des prestations de prise en charge de la femme enceinte depuis la confirmation de la grossesse jusqu’au 42e jour après l’accouchement.