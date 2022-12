Albinisme et discrimination

L’albinisme est une maladie rare, non transmissible, et héréditaire qui existe dans le monde entier, indépendamment de l’appartenance ethnique ou du genre. L’albinisme se manifeste généralement par une absence de pigmentation à la mélanine sur les cheveux, la peau et les yeux (albinisme oculo-cutané), entraînant une vulnérabilité à l’exposition au soleil pouvant déboucher sur un cancer de la peau et sur de graves déficiences visuelles.

La prévalence de l’albinisme varie dans le monde. Les estimations de l’Organisation mondiale de la santé oscillent entre 1 cas sur 5,000 et 1 cas sur 15,000 en Afrique subsaharienne.

Le terme 'personne atteinte d’albinisme' est préférable au terme 'albinos', souvent utilisé avec une connotation péjorative.

On compte environ 1.000 personnes concernées au Togo.

La Fondation Pierre Fabre, émanation du grand laboratoire français, est très active depuis 2 ans dans le pays à travers un programme de consultations, de suivi et de prise en charge.

200 Togolais ont déjà bénéfice de consultations dermatologiques gratuites.

Reste à lutter contre un autre fléau lié à cette maladie, la discrimination.

Difficile de trouver un emploi et compliqué de socialiser.

Les mentalités doivent évoluer pour éviter aux albinos une forme de double peine.