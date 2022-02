Amélioration en vue

Si la situation continue de s’améliorer, le CHR régional Lomé-commune, dédié à la prise en charge des cas graves de Covid-19 pourrait retrouver sa vocation initiale d’hôpital général.

Une réflexion est menée en ce sens, a indiqué le Dr Séraphin Adjoh, coordonnateur des soins dans cet établissement.

Actuellement, les malades sont totalement pris en charge par l’Etat. Depuis 2 ans, les fonds alloués sont considérables.

Les contaminations sont en baisse et Omicron n’a pas fait flamber les statistiques. Ce variant, beaucoup plus contagieux que le Delta, est aussi plus inoffensifs.

Mais la prudence reste de mise. L’épidémie a réservé de nombreuses surprises depuis son apparition.