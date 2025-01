Le Togo s’engage dans une démarche ambitieuse pour améliorer la santé oculaire en élaborant une nouvelle stratégie nationale pour la période 2025-2029.

Portée par le Programme national de la santé oculaire (PNSO), cette initiative bénéficie du soutien technique et financier de la Christian Blind Mission (CBM) et du ministère allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ).

Cette stratégie vise à fournir des soins adaptés, réduire les déficiences visuelles et lutter efficacement contre la cécité, un problème de santé publique majeur dans le pays.

Afin de mieux cerner l’ampleur du phénomène et de collecter des données actualisées, une enquête a été menée à travers le pays. Celle-ci s’est concentrée sur la prévalence et les causes des maladies oculaires et des déficiences visuelles, avec un accent particulier sur les personnes âgées de 50 ans et plus, considérées comme les plus vulnérables.

Les données collectées révèlent une situation préoccupante :

La déficience visuelle bilatérale affecte 40,8 % des personnes examinées, tant au sud qu’au nord du pays.

La déficience visuelle unilatérale touche 18,1 % des personnes au sud et 18,9 % au nord.

Cependant, une vision normale a été constatée chez 41,1 % des personnes au sud et 40,2 % au nord.

Ces chiffres mettent en lumière l’urgence d’intervenir pour répondre aux besoins de santé oculaire, particulièrement parmi les populations âgées et vulnérables.

Les résultats de l’enquête serviront de base pour l’élaboration de la nouvelle stratégie nationale.

La stratégie visera notamment à renforcer la prévention et le dépistage des maladies oculaires à tous les niveaux , à améliorer l’accès aux soins oculaires pour les populations éloignées ou marginalisées à former davantage de professionnels de santé spécialisés en ophtalmologie et à sensibiliser la population sur les bonnes pratiques en matière de santé oculaire.

Au Togo, la cécité reste un problème de santé publique préoccupant.