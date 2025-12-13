AMU, un levier d’inclusion pour le secteur informel

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a assuré vendredi que toutes les dispositions sont désormais en place pour permettre à l’Assurance maladie universelle (AMU) de couvrir les travailleurs non-salariés.

Selon la CNSS, le dispositif repose sur un système de cotisations périodiques adaptées aux capacités contributives de cette catégorie de travailleurs.

Les montants proposés peuvent être étalés sur l’année, 10 000 Fcfa par mois ou 102 000 francs par an.

Ces cotisations permettent la prise en charge de jusqu’à six personnes par foyer. Les bénéficiaires auront accès à un large panier de soins comprenant les prestations préventives, curatives et hospitalières, ainsi qu’une couverture partielle des analyses médicales et des médicaments essentiels.

Pour la CNSS, l’extension de l’AMU aux personnes non-salariés constitue un enjeu majeur de justice sociale et un levier important pour le développement économique durable.

Avec cette phase d’élargissement, les autorités entendent renforcer l’inclusion sociale et améliorer l’accès aux soins de santé pour l’ensemble de la population, en particulier celles exerçant dans le secteur informel.