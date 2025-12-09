Soins gratuits à Bassar

L’Université de Kara, en partenariat avec l’hôpital de Nuremberg (Allemagne), vient de boucler une campagne gratuite de consultations et de prise en charge au Centre Hospitalier Préfectoral (CHP) de Bassar.

Pendant plusieurs jours, des centaines de patients – femmes, hommes, enfants – ont été dépistés et pris en charge, notamment pour des pathologies graves souvent négligées faute de moyens : cancers du sein, du col de l’utérus, cancer de la prostate, maladies pédiatriques… Une offre de soins rare dans cette zone rurale.

Pour la présidente de l’Université, Prénam Houzou-Mouzou, cette opération va bien au-delà d’une simple action médicale : « Elle contribue à bâtir un système de santé inclusif, accessible, et capable d’améliorer le bien-être de tous ».