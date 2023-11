'L'approche contractuelle dans les formations sanitaires publiques du Togo, une solution aux dysfonctionnements des hôpitaux en Afrique'. Tel est le titre de l’ouvrage publié par le ministre de la Santé, Moustafa Mijiyawa.

Lancée en 2017 au Togo pour rendre plus saine la gestion des hôpitaux et garantir des soins de qualité à coût abordable, la contractualisation semble être la stratégie la plus adaptée.

Le dispositif a été déployé dans 7 centres.

Cette contractualisation n’est pas une privatisation des services publics, mais une externalisation de la gestion, ce qui est différent.

Plus de rigueur dans le fonctionnement des structures médicales et moins de corruption.

Cette approche est pertinente.

Les hôpitaux concernés ont augmenté leur chiffre d’affaire et dégagé des recettes qui leur permettent d’investir dans la modernisation des équipements : plateaux techniques, laboratoires, radiologie, scanners, pharmacie, chambres …

'L'approche de la contractuelle représente un changement nécessaire dans la gestion publique, impliquant une collaboration avec divers acteurs pour obtenir des résultats optimaux’, souligne le ministre.

Mais la contractualisation ne règle pas tous les problèmes.

Le Togo doit continuer à investir dans la construction et l'équipement de nouveaux hôpitaux.