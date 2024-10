Faire du système de santé un modèle de modernité et d'efficacité

Le Centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio de Lomé (CHU SO), le plus grand établissements de santé, est en pleine métamorphose.

Cette modernisation répond à une volonté ferme des autorités qui souhaite renforcer durablement le système sanitaire.

L'objectif est simple : faire en sorte que chaque citoyen ait accès à des soins de qualité, sans souffrir des déficiences des infrastructures ou du personnel hospitalier.

Le CHU Sylvanus Olympio a entrepris une véritable révolution de ses services. L’accueil des patients, la qualité des soins et la disponibilité des médicaments sont au cœur de cette réforme.

Selon les témoignages recueillis, les patients se disent soulagés par l'amélioration, ce qui se traduit par un sentiment de confiance accru envers l’institution.

Un des points d’orgue de cette transformation est la disponibilité des médicaments. En effet, 98 % des médicaments inscrits au livret thérapeutique sont disponibles en permanence. Ce livret, conçu par le Comité des médicaments du CHU, répertorie les 778 produits médicaux jugés essentiels pour le bon fonctionnement des différents services de l’hôpital. Parmi ces produits, 763 sont régulièrement en stock, ce qui assure aux patients un accès continu aux traitements dont ils ont besoin.

La pharmacie du CHU SO, ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, garantit également une prise en charge rapide et efficace des patients.

Le CHU a également bénéficié d’importants investissements en équipements médicaux. En juillet 2023, l’hôpital s'est doté d’un scanner de dernière génération. Cet appareil est capable de produire des images 3D de très haute définition, permet des diagnostics rapides et précis.

Ce nouvel outil, acquis dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP), illustre la volonté des autorités d'intégrer des technologies de pointe dans le système de santé.

L’hôpital est désormais en mesure de réaliser des explorations approfondies du crâne, du thorax, de l’abdomen, ainsi que des vaisseaux sanguins. Ce scanner est capable de réaliser jusqu’à 128 coupes, garantissant une détection précoce des lésions en quelques secondes seulement. Un outil indispensable pour améliorer les chances de survie et de rétablissement des patients.

Avec plus de 100 000 patients reçus chaque année, le CHU doit constamment renforcer son équipe médicale pour répondre à la demande.

En mars 2023, le secteur de la santé a accueilli 1 600 nouveaux agents, une initiative qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de combler le déficit en ressources humaines dans les structures sanitaires du pays. Ce recrutement vient compléter les efforts réalisés sur la période 2008-2018, où 5 147 agents de santé avaient été embauchés.

De plus, en septembre 2024, 1 700 nouveaux agents ont été recrutés à l’issue d’un concours, renforçant ainsi les effectifs du personnel de santé et permettant une meilleure prise en charge des patients dans les différents centres hospitaliers du pays, y compris au CHU Sylvanus Olympio.

L’amélioration du CHU Sylvanus Olympio s'inscrit dans une dynamique plus large de modernisation du système de santé au Togo.

Plusieurs projets ont vu le jour pour renforcer la couverture sanitaire dans tout le pays. Parmi eux, l’initiative School Assur (désormais School AMU), qui garantit une couverture santé pour les élèves des établissements publics, et le projet Universal Health Coverage (AMU), visent à garantir à tous les Togolais un accès équitable aux soins.

Par ailleurs, le Programme d’Urgence pour la Région des Savanes (PURS) contribue à améliorer les infrastructures sanitaires dans les zones rurales du nord du pays, en apportant des solutions concrètes à des problèmes locaux comme l'accès à l'eau potable, l’électrification des centres de santé, et la formation du personnel.

Les investissements technologiques et humains réalisés au CHU Sylvanus Olympio sont une illustration des efforts continus pour faire du système de santé un modèle de modernité et d'efficacité.