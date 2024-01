Au plus près des besoins de la population

L'hôpital Braun Cinkassé (région des Savanes) organise du 27 janvier au 9 février une campagne de dépistage destinée aux femmes.

En cas de nécessité d’une intervention chirurgicale, les patients bénéficieront d’une réduction de 50% sur le coût de l’opération.

‘Nous constatons qu’il y a beaucoup d’affections nécessitant des opérations. Le problème est que la population n’a pas les moyens. Nous avons reçu de nombreuses femmes avec des cas de cancer à un stade très avancé. Nous avons décidé d’agir’, a déclaré jeudi Yannick Avogbedor, médecin gynécologue dans cet hôpital.

L'hôpital porte le nom du docteur Auguste Braun, un médecin français qui a consacré sa vie à la médecine en Afrique.

Cet établissement joue un rôle crucial dans la région en fournissant des soins essentiels à la population locale.

L'hôpital propose une gamme de services médicaux, y compris des consultations générales, des soins d'urgence, des soins préventifs, des services de maternité, et bien d'autres. Il dispose également d'installations de diagnostic telles que des laboratoires et des équipements d'imagerie médicale.

En plus des services médicaux, l'Hôpital Braun Cinkassé joue un rôle actif dans la sensibilisation à la santé et l'éducation médicale de la communauté locale. Il organise des campagnes de dépistage, des programmes de vaccination et des séances d'information sur la santé pour aider à prévenir les maladies et promouvoir le bien-être général de la population.