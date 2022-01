Baisse 'considérable' du nombre d'infections

Le nombre hebdomadaire de cas de Covid-19 en Afrique a considérablement chuté et le nombre de décès a baissé pour la première fois depuis le pic de la quatrième vague de la pandémie induite par le variant Omicron, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le nombre de nouveaux cas notifiés a chuté de 20 % en une semaine à la date du 16 janvier, tandis que le nombre de décès a baissé de 8 %, a indiqué le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique dans un communiqué, notant que la flambée de décès serait également la plus courte enregistrée jusqu'à présent au cours de cette pandémie, si la tendance se poursuit.

"Si l'accélération, le pic et le reflux de cette vague ont été inégalés, son impact a été modéré et l'Afrique s'en sort avec moins de décès et d'hospitalisations. Mais le continent doit encore inverser la tendance de cette pandémie", a déclaré Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique.

"Donc, tant que le virus continue de circuler, de futures vagues sont inévitables. L'Afrique doit non seulement généraliser la vaccination, mais aussi obtenir un accès élargi et équitable aux traitements essentiels de la COVID-19 pour sauver des vies et lutter efficacement contre cette pandémie", a déclaré Mme Moeti.

Le taux de létalité actuel en Afrique reste le plus élevé au monde, car la disponibilité des vaccins contre la COVID-19 reste un défi à travers le continent, selon elle.

"Les profondes inégalités qui ont laissé l'Afrique en queue de peloton en matière d'accès aux vaccins ne doivent pas se répéter avec les traitements qui sauvent des vies", a-t-elle averti.

En Afrique, si les approvisionnements en vaccins ont augmenté ces derniers mois, le taux de vaccination reste néanmoins faible, car seulement 10 % de la population du continent est entièrement vaccinée. Jusqu'à présent, l'Afrique a reçu près de 500 millions de doses de vaccin anti-COVID-19 et en a administré 327 millions. Fin