L’éctrophorèse de l’hémoglobine sera obligatoire lors du bilan prénuptial, a annoncé jeudi le ministre la Santé, Moustafa Mijiyawa.

L’électrophorèse de l’hémoglobine sert à détecter les anomalies de forme et de concentration de l’hémoglobine, la protéine des globules rouges qui sert au transport de l’oxygène.

Le test fait habituellement suite à des résultats anormaux à la formule sanguine (globules rouges, hémoglobine, VGM, etc.) ou à la présence de symptômes d’anémie (fatigue, pâleur, etc.).

Il sert également à identifier les plus communes des 700 formes anormales d’hémoglobine retrouvées dans le monde, la plupart extrêmement rares.

Toutes les formes anormales sont associées à des anémies de sévérité variable. Certains désordres héréditaires affectant l’hémoglobine sont souvent retrouvés avec une plus grande fréquence (mais non en exclusivité) dans des populations géographiquement identifiables (région méditerranéenne pour les thalassémies, africaine pour l’hémoglobine S ou asiatique pour l’hémoglobine E, etc.).

Le test devrait être gratuit.

‘Dès lors où ce sera une obligation, il est tout à fait cohérent de faire en sorte que cela soit totalement accessible. Tout cela fera partie du paquet de la couverture maladie universelle’, a indiqué le ministre lors d'une réunion régionale de l'OMS qui se tient actuellement à Lomé.