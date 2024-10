Campagne chirurgicale foraine

Une mission médico-chirurgicale gratuite, organisée par l'ONG AIMES-AFRIQUE en collaboration avec des spécialistes belges, se déroule actuellement dans la région de Kara, au nord du Togo.

Cette initiative, qui a démarré le 30 septembre et se poursuivra jusqu'au 5 octobre, vise à offrir des soins médicaux et chirurgicaux aux populations vulnérables, souvent privées d'accès aux soins spécialisés.

En seulement trois jours, plus de 250 patients ont déjà été pris en charge, un chiffre que les organisateurs qualifient d'impressionnant.

La mission est dirigée par une équipe médicale belge, sous la coordination du Dr Elliot Chauveau, composée de deux chirurgiens ophtalmologistes et de deux logisticiens. Ensemble, ils travaillent aux côtés des médecins togolais pour traiter diverses pathologies.

Les interventions médicales couvrent un large éventail de pathologies. Parmi les affections prises en charge figurent des maladies courantes comme la hernie, l'hydrocèle, le lipome, mais également des conditions plus complexes telles que le goitre, le fibrome, le kyste ovarien, le prolapsus utérin, la cataracte, le bec de lièvre, et le ptérygion. Ces soins permettent à des patients qui n'auraient autrement pas accès à des chirurgies spécialisées de bénéficier d'un traitement gratuit et de qualité.

Selon le Dr Michel Kodom, président fondateur de AIMES-AFRIQUE, l'objectif de cette mission ne se limite pas à fournir des soins immédiats. Il s'agit également de renforcer les capacités des professionnels de la santé locaux en favorisant les échanges d'expertise avec les spécialistes internationaux. Cette démarche permet non seulement de traiter les patients présents, mais aussi d'assurer un transfert de compétences durable pour le personnel de santé togolais.

« Plus de 300 patients venus de différents cantons seront pris en charge gratuitement. Notre plus grande satisfaction est de voir ces patients repartir chez eux avec un sourire et l'espoir d'une vie meilleure après une période de maladie », a déclaré Dr Michel Kodom, soulignant la portée sociale et humaine de cette initiative.

Un engagement pour l'accès aux soins dans les zones rurales

Cette mission s'inscrit pleinement dans la vision de AIMES-AFRIQUE, qui œuvre depuis plusieurs années pour combler les lacunes en matière d'accès aux soins de santé dans les zones rurales du Togo. L'ONG met un point d'honneur à rapprocher les services médicaux des populations les plus éloignées des centres de santé, tout en favorisant une coopération internationale pour une prise en charge optimale des malades.