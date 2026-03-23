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Campagne gratuite de dépistage et de chirurgie à Lomé

Une campagne de prise en charge médico-chirurgicale gratuite des troubles visuels a débuté dimanche à Agoènyivé, dans la banlieue nord du Grand Lomé, avec l'appui des autorités sanitaires et de l'ONG canadienne « Chance de vivre ».

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Une campagne de prise en charge médico-chirurgicale gratuite des troubles visuels a débuté dimanche à Agoènyivé, dans la banlieue nord du Grand Lomé, avec l'appui des autorités sanitaires et de l'ONG canadienne « Chance de vivre ».

Dépistages, interventions chirurgicales et traitements adaptés pour diverses pathologies - cataracte, glaucome, rétinopathie diabétique - sont prévus.

Les opérations se poursuivront dans d'autres localités du pays pour contribuer à la réduction de la prévalence des maladies oculaires.

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