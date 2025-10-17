Campagne médicale fertile
Lancée dans plusieurs localités reculées, la campagne médicale initiée par l’association Terreau Fertile, s’est officiellement achevée jeudi.
Pendant deux semaines, les équipes mobilisées ont pu réaliser 2 069 actes médicaux (consultations et interventions chirurgicales).
La campagne foraine s’est déroulée à Tandjouaré, Tchamba, Mô, Kabou, Kouméa et Tabligbo, entre autres.
« Nous sommes engagés à apporter des soins de qualité aux populations dans les communautés rurales difficilement accessibles», a indiqué Bileyo Donko, présidente de l’association.
Cette campagne s’inscrit dans une logique d’équité sanitaire, visant à réduire les inégalités d’accès aux soins pour les populations vivant en marge des centres urbains. Grâce à l’implication de praticiens bénévoles, de partenaires techniques et de donateurs, Solidarité Fertile a su conjuguer efficacité médicale et engagement communautaire.