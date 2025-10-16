Lancement d’une campagne médicale gratuite dans la région Centrale

Rubriques

Les populations de la région Centrale bénéficient depuis mercredi d’une campagne médicale gratuite, lancée à l’initiative de l’association Organisation au Service de l’Éducation et de la Santé (OSES), en partenariat avec les autorités sanitaires.

Cette opération vise à offrir des consultations médicales et des soins gratuits à des habitants souvent confrontée à des difficultés d’accès aux services de santé.

La campagne couvre un large éventail de pathologies, avec un accent particulier sur les maladies oculaires, les affections nécessitant une chirurgie légère ou programmée (goitre, hernie, etc.) et d’’autres troubles médicaux fréquents dans la région.

Des équipes médicales pluridisciplinaires sont mobilisées pour assurer les diagnostics, les traitements et, le cas échéant, les interventions chirurgicales sur place ou dans des structures partenaires.

Près de 1 000 personnes bénéficieront de cette campagne avec un point de départ à Sokodé.

Après Sokodé, elle se poursuivra dans d’autres localités.

