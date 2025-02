Campagne médicale foraine

Dans le cadre des commémorations marquant les vingt ans de la disparition du président Gnassingbé Eyadema, le gouvernement organise une campagne d’actions médicales gratuites dans plusieurs localités.

Elle est menée par le Service de Santé des Armées.

Après une première phase couronnée de succès dans la région de Kara, elle se poursuit du 3 au 18 mars dans la région des Savanes.

Plusieurs équipes de médecins et de spécialistes seront déployées dans différents centres médicaux et hôpitaux locaux pour offrir des consultations gratuites et divers soins médicaux.

Les localités concernées sont :

Dapaong (Affaires sociales de Dapaong)

Cinkassé (Centre Hospitalier de la Préfecture de Cinkassé)

Mango (Maison des jeunes de Mango)

Gando (Direction Préfectorale de la Santé de Gando)

Tandjouaré (Centre Hospitalier de la Préfecture de Tandjouaré)

Naki (Centre Hospitalier de la Préfecture de Naki-Est)

Mandouri (Centre Hospitalier de la Préfecture de Mandouri)

Cette initiative comprend :

Des consultations de médecine générale

Des actes d’échographie divers

Des interventions de chirurgie générale

Ainsi, la campagne ne se limite pas seulement à des soins de base mais vise également à offrir des actes médicaux spécialisés, répondant ainsi aux besoins de la population locale.